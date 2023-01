México.-La historia de una seguidora de RBD se viralizó en redes sociales luego que se formó durante horas para conseguir boletos, pero al pasar a taquilla su tarjeta fue declinada.

El regreso a los escenarios del grupo musical que surgió de la telenovela juvenil Rebelde (2004), generó euforia en sus fanáticas y fanáticos que hicieron todo lo posible por conseguir una entrada para alguno de sus conciertos.

Tal fue el caso de la joven Karla que al enterarse que RBD brindaría un show en Monterrey, Nuevo León, fue la primera en llegar a las taquillas del Estadio “Mobil Super” con la esperanza de alcanzar boletos físicos.

Sin embargo la fanática que era la primera en la fila tuvo problemas con su tarjeta al momento de intentar adquirir sus entradas.

“Al pasar el plástico me dice que el nip es incorrecto, ya la pasé tres veces y no pasó. Yo organicé la fila, fui la primera en llegar, la taquillera no dice nada, los de la fila son los que me están ayudando, no sé qué hacer, la tarjeta la saqué sólo para los boletos y llegué desde el martes a las 11 de la mañana”, dijo entre lágrimas.

De acuerdo a Telediario Monterrey, la joven se encargó de organizar a las personas que iban llegando para evitar que los revendedores se aprovecharan.

“El dinero sí lo traigo, hice tiempo, sacrificios […] pasé frío y no pude comprar mis boletos”, lamentó.

Algunas personas que estaban detrás de Karla en la fila describieron al medio de comunicación que “sintieron feo” cuando la tarjeta de la joven fue declinada.

“Se siente feo que a la mera hora te digan que no. Desde el jueves nos conocimos, hicimos bolita, grupo y se siente feo. Yo quería llorar al verla, pero me aguanté”, contó otra seguidora de RBD.

La historia tuvo un final feliz pues el abuelito Mauro, quien acompañaba a su nieta, decidió prestarle a Karla su tarjeta.

“Veía como sufría por ver a RBD, yo venía con mi nieta, trajimos dos tarjetas para ver con cuál se podía y ahorita ya se la presté, es un buen acto, la apoyamos, fueron 25 mil pesos en seis boletos”, contó.

La agrupación se presentará en el Estadio de Béisbol de los Sultanes el próximo 24 de noviembre. Después visitarán Guadalajara y la Ciudad de México.