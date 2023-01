Admitió que los reclamos que le hizo a su hermano fueron dolorosos y se mostró arrepentido por la forma en la que lo insultó. Añadió que Freddy lo perdonó.

«Le dije cosas que lastiman, que hieren. Él es tan bueno, que me perdonó y me dijo: ‘ay, manito, no te preocupes’, como yo le dije tú me has lastimado de tal forma».