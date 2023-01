De igual manera, señaló que en esa ocasión acudió en compañía de su madre, aunque fueron separadas y a ella la metieron a otra habitación para que hiciera el casting con Andrade.

“Y entonces nos citaron, la verdad es que no se sabía hasta ese momento nada de lo que ocurrió después, y entonces mi mamá siempre iba conmigo. Yo me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito ‘aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena’ y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas”, explicó en ese momento a ‘Suelta la Sopa’ Geraldine.

Finalmente, Geraldine declaró que afortunadamente su madre notó que había varias cosas extrañas, por lo que decidió sacarla de ese lugar.

“Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo ‘vámonos’ y nos fuimos. Y la verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía”, explicó la actriz.

Con Información de Comunicado