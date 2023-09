México.-Desde que Emilio Osorio salió de La Casa de los Famosos México, su carrera ha comenzado a dar un giro radical. Tan es así que el joven decidió cambiarse su nombre artístico y formalizar el apodo de Halcón. Esto le generó un sinfín de ovaciones por parte de sus fans, pero también fue criticado en redes sociales.

Y es que, internautas le recordaron al hijo de Emilio Osorio que dicho nombre se lo dieron dentro del reality por ser un “lleva y trae”, es decir que andaba de chismoso entre el Team Cielo y el Infierno.

Emilio habla de su nuevo nombre artístico

En Infobae México platicamos con Emilio sobre esta nueva etapa de su trayectoria artística y se mostró muy seguro de la decisión tomada.

“Era algo que tenía que pasar sí o sí. Yo tenía que empezar a ejercer ideas que empezaran del corazón y la experiencia. Mi papá durante mucho tiempo me ha estado arropando y guiando, de pronto, salí de la casa, reforcé mi personalidad y en la calle ya no me dicen Emilio, me dicen Halcón. La vida te pasa el tren, si no te subes, se va”, comenzó a decir.

Respecto construir su propio camino y emanciparse artísticamente de sus padres Juan Osorio y Niurka Marcos, el cantante ahondó en que poco a poco va aprovechando las oportunidades.

“Después de 12 años de que la gente decía de mis apellidos, nació el Halcón y me subí al tren con todo el orgullo”.

Qué opina Emilio sobre ser considerado chismoso

El quinto finalista de La Casa de los Famosos se dijo muy consciente de lo que se habla en redes sociales, pero puntualizó que no son opiniones que lo hagan sentir mal, pues también tienen algo de cierto.

“Voy a ser sincero, hay mucha gente que evidentemente sabe que un porcentaje del Halcón es por lo chismoso que era dentro de la casa. Pero a mí no me molesta, porque es parte de mi personalidad, ese soy yo, la gente ya me conoce”, expresó y agregó:

ADVERTISEMENT

“No me afecta, me agrada que la gente ya me saluda como si fuera su cuate de toda la vida. Salúdenme así, por eso El Halcón es tan bonito”.