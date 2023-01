México.-Gran furor causó en redes sociales la foto que compartió Salma Hayek en su cuenta de Instagram donde su hija Valentina está comiendo una rosca de Reyes, y es que se desató una gran polémica después del mensaje que colocó la actriz de 56 años en esta publicación.

«Como todos los años Valentina siempre lista para la Rosca de Reyes, y siempre se saca el muñeco», escribió la mexicana.

Tras esto, algunos usuarios la criticaron por decirle ‘muñeco’ a la figura del Niño Dios que se encuentra oculta en la rosca.

«Eres mexicana, ¿y no sabes de tradiciones? Es Niño Dios», le dijo en la sección de comentarios.

Cabe mencionar que tras este comentario, hubo quienes comenzaron a defender a Salma Hayek asegurando que en todo México se le dice ‘muñeco’, aunque también la misma actriz le contestó a este usuario.

«Señora, tengo 56 años comiéndome esa rosca y encontrando panaderos en todas partes del mundo que me la proporcionen. Por supuesto que sé que ese muñeco representa al Niño Dios, pero no es el Niño Dios», declaró la mexicana. Es un muñeco representativo que, por cierto, una tía mía se lo tragó accidentalmente en un día como este cuando yo era niña. ¡Que vivan las tradiciones!», finalizó.

Por este motivo, los seguidores de la actriz siguieron defendiéndola y aplaudiendo la forma en la que contestó a esta situación. Por su parte, Salma agregó un mensaje más señalando la razón por la que prefirió decir la palabra ‘muñeco’.

«Cuando digo ‘el muñeco’, me refiero al muñeco representativo del Niño Jesús porque si pongo El Niño Jesús, no falta quien me diga que El Niño Jesús es sagrado y que ese es un muñeco de plástico, y también tienen razón», aclaró.

Finalmente, la actriz indicó que toda esta situación solo hizo que se le antojaran los tamales de su madre.

«Los tamales los termina haciendo mi mamá porque le quedan buenísimos. Sobre todo los oaxaqueños», dijo en referencia a la obligación que tienen las personas a las que les sale el Niño Dios en la rosca.

