México.-Hace unos días Mona reveló en una transmisión de redes sociales que había tenido una fuerte discusión con su novio debido a que no le había dado las ganancias que le correspondía.

Explicó que actualmente le depositan en las cuentas de banco de Gerónimo el dinero que obtiene de sus redes sociales, no obstante, desde hace alrededor de tres meses no le había dado nada, pero que él se seguía comprando automóviles, por lo que especuló que estaba ocupando su «parte».

Sin embargo, luego de dichas declaraciones y de que sus seguidores tacharan de ladrón a Geros, la influencer volvió a hablar del tema en un nuevo en vivo, donde aclaró lo que estaba pasando.

De acuerdo con la creadora de contenido, su novio sí tenía el dinero en su cuenta, pero por el momento no se lo podía dar pues era una cantidad muy grande.

«Fuimos ayer en la tarde (al banco). Es que me asusté, yo dije ‘como Geros le está dando vuelta al asunto, ya no va a haber dinero’ y no ¿qué creen?, sí hay, sí está el dinero ahí en la tarjeta. Sí está ahí, pero no me lo pudieron dar por la cantidad qué es. Cuando a ti te llega cierta cantidad a tu banco si es poco te lo dan, si es mucho, sí te lo dan, pero te dicen ‘ven al día siguiente’ o equis cosa porque tenemos que juntar el dinero», declaró Mona, quien explicó que su novio no le robó.

Aclaró que todo se trató de un malentendido, aunque sus seguidores le han pedido que se aleje de él pues aseguran que se la han pasado peleando, además de que dicen no la deja hacer lo que ella quiere para salir adelante.

«La Yeri cuando le justificaba al papas», «yo justificando a mi novio», «Ay monayeri esta bien bien haremos como que te creemos» y «quieren sacar para su otra casa jajajajajaja es válido», son algunos de los comentarios que se leen.

