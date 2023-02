España.-A la par que se graba la bioserie de Gloria Trevi titulada ‘Ellas Soy Yo’ el nombre de la cantante ha resonado en la prensa por las recientes demandas que la involucran y su paso por España.

Precisamente en el aquel país concedió una entrevista al show ‘Viajando con Chester’ en donde habló de la muerte de su hija Ana Dalay y sobre el romance que tuvo con Sergio Andrade durante su relación de mánager y artista.

Conmovida por las preguntas y recuerdos, Trevi dio una de las charlas en las que más ha dado detalles de su doloroso y parece nunca olvidable pasado.

‘A MI ME DIJERON UNA COSA’

En uno de los videos compartidos por el perfil del show en su cuenta de Twitter, Trevi relató que no se dio cuenta de cuando se llevaron a su hija de el lugar en el que se escondían.

“Se han dicho las cosas más horribles que me cuestan repetirlas, a mí me dijeron una cosa”, expresó.

“Yo no me di cuenta cuando se llevaron a mi hija, cuando hablé con la persona y el tipo (Sergio Andrade) le pidió que se llevara a mi hija, ella me dijo a mí ‘la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción, que había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano que me iba a llevar’ yo hablé con esta persona”, dijo.

Notablemente afectada y secándose las lágrimas la compositora regia dijo que se dio cuenta que todas esas palabras fueron órdenes de Andrade.

“Todo lo que me dijo fue lo que el señor (Andrade) le pidió que me dijera. Pero ella era otra persona que estaba aterrada”, aseveró Trevi.

¿Entonces me dices exactamente de qué? Yo creo que fue de muerte de cuna pero que yo lo haya podido ver con doctores o me lo hayan podido decir… no”