México.-TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo. Miles de famosos decidieron incursionar en la app china para conseguir más seguidores. Tal como Danna Paola, quien desde muy niña ha estado en el ojo público. Con más de 17 millones de seguidores, la actriz detuvo las redes sociales.

Con 27 años de edad, la joven tiene millones de fans que se enamoraron de su voz y “gran físico”, mismo que suele compartir en fotos y videos, sin embargo, Danna se volvió tendencia al caminar con un atrevido bikini bajo la lluvia.

“Regalo del universo… dia 3″, es la descripción que colocó la modelo en el video de 13 segundos donde se leve caminar bajo la lluvia en una residencia cercana a la playa. La grabación tomó gran popularidad, llegando a conseguir más de 500 mil reproducciones en la plataforma de videos cortos.

“También sería un regalo que el universo nos mande tu nuevo álbum”, “woow , que hermoso , lástima que yo no pueda disfrutar la lluvia me da ansiedad”, “estoy súper agradecida al universo para tenerte en mi vida, me salvaste”, o “La Paz que me transmite verte es otro rollo enserio”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.