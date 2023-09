México.- Usuarios en las redes sociales no perdonaron al periodista Joaquín López Dóriga debido a la actitud que tomó durante la entrevista que realizó a la cantante y actriz Anahí.

Los cibernautas aplaudieron la forma en que Anahí respondió al conductor pero reprobaron al comunicador.

«Anahí tuvo demasiado paciencia con este señor que no dejaba de interrumpir y juzgar».

«Anahí súper linda al aguantar tanta interrupción odiosa, nada más me hicieron llorar para que no hubiera la otra parte».

«Sentí que a fuerza quería que dijera «mis papás me explotaron» pero Anahí súper diplomática, educada y agradecida».

«Anahí está muy feliz contando su historia mientras el Teacher todo indiferente. Con Mara esto no hubiera pasado, ella conecta muy bien con las emociones de sus entrevistados», fueron algunos de los comentarios en el canal de YouTube de López Dóriga.

La intérprete de «Sálvame» contó al periodista cómo fue su infancia y los momentos más dolorosos que vivió con su problema de salud.

Fue ahí donde Anahí reveló qué ocasionó su anorexia y bulimia.

contó las inseguridades que tuvo que enfrentar cuando una persona criticó su aspecto físico en el casting de la telenovela «Primer amor a mil por hora».

«Me dijeron ‘Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’, entonces me citan con quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice ‘Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para… que hagas la novela’.

» Hoy cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, conocí el miedo a ser yo, una parte vulnerable a más no poder, sentí que no era suficiente y empieza la pesadilla más grande de mi vida: años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan».

