México.-Cecilia Gabriela busca que Tenoch Huerta escuche su testimonio, pues también ha sufrido de dicriminación por el color de su piel y ojos.

La actriz de telenovelas aseguró a medios que pese a tener más de 40 años de trayectoria, en los últimos años ha padecido la falta de empleo por su edad y aspecto.

«El hecho de ser medio güerita, de ojo claro… ahora más que nunca estoy teniendo dificultad para trabajar en las plataformas. Los elencos que se están haciendo en plataforma son más del tipo latino, más del tipo mexicano», dijo a medios.

Comentó que por este motivo tiene serias deificultades para trabajar en un contenido nuevo. Así que hizo un llamado a Tenoch Huerta para que escuche su historia.

Lo anterior debido a que el actor mexicano participa en proyectos que buscan terminar con el clasismo y racismo en México, además de que ha adquirido relevancia en la industria de Hollywood.

«Se cambiaron los papeles. Ya le mandé a decir a Tenoch Huerta que si él se quejaba que escuche mi historia porque es lo mismo, yo he tenido problemas para entrar al mundo del cine».

Los problemas son debido a que ella no encaja en el estereotipo de persona que se desnuda o se droga, por ejemplo.

Comentó que su color de piel también es un problema debido a que en ocasiones «le quieren ver la cara» aumentándole los precios o dándole mal el cambio.

«Me quieren ver la cara con los precios, me aumentan los precios, me dan mal el cambio. No es tan fácil vivir así de güerita de ojo claro».

Cecilia Gabriela mencionó que la lucha de Tenoch Huerta está bien justificada, pues mientras a ella se le abrían las puertas en televisión o teatro, él probablemente no la tenía fácil.

«Ahora los papeles han cambiado y ahora yo soy la que pide que, por favor, seamos empáticos con todos los colores y formas de los actores y las edades».