Redes.-La nueva canción de Shakira ha causado un verdadero revuelo y no solo por estar dedicada a su ex esposo Gerard Piqué y a su actual pareja, Clara Chía, sino porque ha beneficiado particularmente a las marcas Twingo y Casio.

Desde que se publicó la Bizarrap Session 53 de Shakira, su video ha tenido millones de visitas porque la canción tiene mucho que ver con su situación sentimental actual y porque menciona algunas marcas de productos conocidos para compararse con la actual pareja de Piqué.

Shakira menciona las marcas Ferrari, Twingo, Rolex y Casio, en la que ella se personifica con las marcas caras y de mucho prestigio y a la novia de Piqué la ubica como un producto de bajo precio y popular.

En las redes sociales la canción ha sido un éxito y los usuarios no se han detenido en publicar comentarios, memes y los comparten a la menor provocación.

La letra de la canción que Shakira canta con Bizarrap dice así:

“Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni qué es lo que te pasó,

estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo.

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado dale despacio”.

Seguramente ninguna de las marcas aludidas pagó un centavo por su mención, pero el hecho de que la internacional cantante las cite ha resultado una exitosa campaña de marketing, porque la canción ha sido reproducida millones de veces (y eso apenas en su primer día), y ha sido motivo de comentarios y memes en las redes sociales que se comparten a cada instante.

En la canción, la colombiana compara el “supuesto reemplazo” utilizando las marcas de autos Ferrari y Renault Twingo y de relojes Rolex y Casio para describir la situación.

Y sin quererlo, las marcas más asequibles se han visto muy beneficiadas por este incidente, porque por ser las más económicas, muchos usuarios se han inclinado sentimentalmente hacia ellas, dedicado alguna publicación en forma de mención o meme.

Paren todo! No te sientas mal, si tienes o tuviste un Casio y/o un Twingo pero no es porque antes tenías un Rolex o un Ferrari y estúpidamente decidiste cambiarlos, no es contigo. Tranqui, Clara-mente, Shakira no habla de ti ni del Twingo ni del Casio, es de Piqué y Clara Chía 🤣 pic.twitter.com/Yyk9beK0yH

— Marjuli Matheus Hidalgo (@marjuli) January 12, 2023