México-.Hace unos meses Carlos Villagrán causó polémica por seguir dando vida al personaje de Kiko, al que ha caracterizado por más de cinco décadas.

Al famoso se le criticó que a su edad siga personificando a un niño de 9 años, que juega a la pelota y que se viste de marinerito.

Carlos Villagrán cumplirá el próximo 12 de enero 79 años de vida y decidió decirle adiós a su personaje, pero no lo hará en México, sino en Estados Unidos.

Federico Bardón de la Regueira era el nombre completo de Quico, un niño con cachetes inflados que vestía un traje de marinerito y vivía con su madre, Doña Florinda.

A lo largo de 51 años, el actor ha caracterizado al niño consentido. Inició con el nombre de Quico, pero tras su salida del Chavo del 8 y problemas con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, cambió la forma de escribir el nombre por Kiko.

Con 78 años, Carlos Villagrán sigue dando vida a Kiko, ¿debe retirarse?

El Circo Hermanos Caballero, creado en Guadalajara, se encuentra de gira por Estados Unidos en la ciudad de Phoenix y con ellos está el comediante para realizar sus últimas presentaciones.

“Será el mismo Kiko que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea Kiko, porque sería fraude para la gente”, expresó el comediante.

“Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos”, fueron las palabras del actor, quien también intentó incursionar en la política.

Villagrán dice estar bien de salud a sus 78 años y sigue conservando la voz de Kiko, pero considera que es el momento de retirarse.

“Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme”, contó.

Tras decir adiós a los escenarios, el actor planea viajar y entre sus planes está conocer Europa. Además de que tiene pendiente un libro de memorias, que no terminó debido a la pandemia y su contagio de Covid-19. “Tenía ganas, pero no tenía energía”.