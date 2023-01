México.-Si todavía no has escuchado BZRP Music Sessions #53, es decir, la nueva canción de Shakira con Bizarrap, posiblemente es porque vives ajena a las redes sociales, todavía no has escuchado las noticias del día en la radio o no has encendido la televisión. Y es que, vayas donde vayas, esta noticia te acompañará, pues todo el mundo habla de la letra de este tema cargado de indirectas y frases que ahora queremos utilizar todo el rato.

Pero contemos esta historia desde el principio. Concretamente desde que en junio de 2022 la pareja formada por Piqué y Shakira compartía un comunicado con los medios en el que anunciaban que, tras 12 años juntos y dos hijos en común, habían decidido separarse. Los rumores de terceras personas no tardaron en aparecer, como tampoco las imágenes de él con Clara Chía, su nueva novia. La cantante, sin embargo, se mantuvo al margen y no dijo nada, eso sí, tenía una ardua venganza preparada con un ritmo latino muy pegadizo. Bueno, varias venganzas.