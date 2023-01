México.-Cada vez son más los cibernautas que externan su desacuerdo con las opiniones sobre sexualidad que da Flor Amargo en sus redes, la cantante de 36 años ha dado de qué hablar en los últimos meses por sus opiniones sobre el lenguaje inclusivo, el género sexual y por componerle una canción a su clítoris.

Muchos de los usuarios que la critican admiten ser seguidores de su música, y aplauden su talento artístico, sin embargo, le han pedido encarecidamente que deje de hablar sobre sus preferencias sexuales y temas de género.

En un reciente video, Flor Amargo se lanza contra los que la criticaron por la canción que le compuso a su clítoris, y lamenta que se le aplauda a los hombres cuando éstos sexualizan sus canciones.

“Les encanta cantarles a las violaciones, ’17 años, amo su inocencia, es una niña’, les encanta cantar, pero cuando una mujer canta sobre su clítoris les caga”, opinó mientras viajaba en lo que parece ser un taxi.

Seguidores le recomiendan ir a terapia

El video, que cuenta con más de 70 mil reproducciones, ha recibido muchos comentarios, en su mayoría críticas y memes, aunque también recomendaciones para Flor Amargo, como que deje de hablar de ese tema y que debería de ir a terapia, pues su lenguaje es contradictorio.

En un reciente video en el que aparece tocando dos pianos a la vez, Flor Amargo se llevó halagos de varios seguidores, quienes aplauden su talento pero reprueban sus ideas. “Como artista, excelente, como persona, no me agrada”. “Cuando te conocimos era chido ver tus videos a dos manos pero ahora que has perdido la cordura no”.

Al clítoris se le cuida se le ama y también se le canta. #NB pic.twitter.com/uNhwox42W7 — Flor amargo (@FlorAmargo) January 17, 2023

Fuente Agencia