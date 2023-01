Estados Unidos.-Es bien conocido que Ben Affleck es fan del café helado de Dunkin’ Donuts, pero en esta ocasión su amor por esta cadena de cafés lo llevó muy lejos.

El actor fue captado atendiendo el Drive-Thru de una de las sucursales, en Medford, Massachusetts.

Incluso su esposa, la actriz y cantante Jennifer Lopez, lo acompañó en esta nueva aventura.

Para nada es un secreto que Ben Affleck es amante café de Dunkin’. Son incontables las veces que el actor ha sido captado por los paparazzis con un vaso de café de la cadena de desayunos en la mano. Esta semana, Affleck, sorprendió a los clientes en la ventana de un autoservicio Dunkin’ de Massachusetts.

El famoso fanático de Dunkin’ servía el café y vestía el uniforme de empleado completo con una visera negra y una camisa a juego que decía “Estados Unidos corre con Dunkin’”. Un cliente dijo que el actor les devolvió el dinero y les dio comida y bebidas gratis.

Según medios locales, informaron que Affleck estaba rodeado por un equipo de filmación. Darren Botelho, el presentador de fin de semana NBC10, compartió en Twitter que habló con un cliente de Affleck y dijo que el actor es “increíblemente divertido e ingenioso”.

El actor y director de 50 años que creció en Boston no estaría simplemente divirtiéndose con la fantasía de trabajar en su cadena de café y donuts favorita. Algunos medios como TMZ especulan que Ben Affleck estaría filmando un anuncio justo a tiempo para aparecer durante el próximo Super Bowl.

Affleck es captado con frecuencia bebiendo café Dunkin’ en público y reconoce ser fan de la marca. En 2019, habló con Collider sobre tener Dunkin’ en LA “¡Es increíble! Tengo Dunkin’ Donuts todos los días. Es muy extraño, lo tengo todos los días y la gente siempre dice: ‘¿Dónde está eso? ¿Está cerca de aquí?’ Entonces, siento que estoy corriendo la voz”.

Se especula que Ben estaría bien acompañado por su esposa Jennifer Lopez en el drive-thru. En algunos clips se puede escuchar al actor llamar a J.Lo “calabaza”.

ben affleck pretended to take jennifer lopez's order for a commercial at dunkin' donuts in boston 😂🍩🫶🏻 pic.twitter.com/vlPAfpPFYf

— DAY (@withlopez) January 10, 2023