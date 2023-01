California. – El festival Coachella reveló este martes el lineup de este año, mismo que es encabezado por Bad Bunny, Blackpink, Rosalía y Frank Ocean.

El trapero puertorruqueño, que está en medio de una fuerte polémica por haber lanzado el celular de una fan al agua, será el encargado de estelarizar la jornada del 14 y 21 de abril, en donde también estarán Gorillaz, Becky G y The Chemical Brother, solo por mencionar algunos.

Por su parte, las chicas surcoranas de Blackpink estarán en el la tercera ronda del evento, que corresponde los días 15 y 22 de abril; asimismo, Rosalía, Los Fabulosos Cadilacs y decenas de artistas más harán lo propio dentro de este periodo.

Finalmente, la jornada número tres que compete los días 16 y 23 de abril tendrán con personalidad principal a Frank Ocean, que actuará en las mismas fechas que Björk y Kali Uchis.

Coachella mencionó a todos los interesados, que la venta de boletos será a través de la siguiente página web: https://www.coachella.com/

Será el viernes 13 de enero cuando la preventa se abrirá, sin embargo, el propio festival dijo en un comunicado que la disponibilidad para el primer fin de semana es limitada, por lo que sugirieron adquirir entradas para la segunda jornada.

La sede del Coachella no cambió, y se realizará en la ciudad de Indio, California.

En México hay atención especial sobre el Coachella

El hecho de que el festival Coachella, que por cierto es uno de los más grandes de todo el mundo, se realice muy cerca de territorio mexicano, hace que en nuestro país haya atención especial, pues eso quiere decir que algunos artistas podrían aprovechar para presentarse en alguna ciudad mexicana.

