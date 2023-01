En una plática que el rapero de Santa Catarina dio a ‘La Mole’ para YouTube, compartió que fue curioso que su video se viralizara en medio del pleito Shakira y Piqué, pero solo fue coincidencia.

‘La Mole’ incluso le dijo que hubiese parecido que le tiró un paro a Piqué y Babo de Cartel de Santa se colgó de esos para decir que cómo el futbolista no sabe cantar le tuvo que echar una llamada.

“La Mole: Estaba Bizarrap y Shakira y de repente entra el vergazo, literalmente. ¿Sabías fue coincidencia? Yo dije, Babo le contestó.

Babo: No pues me habló mi compadre el Piqué jajaja, me están dando en la madre, yo no sé hacer canciones, pues va”.

LA MOLE Y BABO DE CARTEL DE SANTA.

Pero sincerándose, Babo de Cartel de Santa dijo “yo ni sabía que iba a ver lanzamiento de Shakira” apuntando a que todo fue conciencia.

Incluso dijo que se le hace muy difícil ver que escaló de la tendencia 18 al nivel de Shakira, con su video de las ‘perlas’ en OnlyFans.

Pues incluso, el video de “Piensa en Mi” donde sale muestra sus perlas fue lanzado un día después del BZRP y Shakira.

Babo de Cartel de Santa exhibió sus ‘perlas’ porque ya sabía que iba a pegar

Babo de Cartel de Santa compartió sus ‘perlas’ en OnlyFans pero su video fue filtrado y dejó a Shakira y Piqué en el olvido por todo lo que mostró, pero él iba por la segura.

El rapero contó que si bien ya tenía una cuenta en OnlyFans solo era “para ver a mis amigas”, hasta que lo contactaron desde la plataforma.

Sin embargo, recuerda que desde años atrás ya se le habían filtrado algunos packs, “la intriga ya estaba” y decidió probar con un video casero primero.

Después de que vio el impacto que recibió este primer video casero en OnlyFans, fue que decidió sí hacer “Piensa en Mi” con una versión porno para la plataforma, “sí están dispuestos a pagar 50 dólares”, dijo.