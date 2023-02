México.-Paquita la del Barrio ha causado gran preocupación entre sus seguidores, pues luego de algunas de sus presentaciones, la cantante ha presentado algunos problemas de salud a tal grado de tener que utilizar una silla de ruedas.

En este sentido, la reportera Inés Moreno reveló que la cantante tuvo que retirarse de las grabaciones de un show debido a que se sintió mal, y que tuvo que retirarse del lugar en silla de ruedas, pues la habían visto demasiado agotada.

«Ella fue a un show que grabaron y dijeron que vieron a Paquita la del Barrio muy agotada, que incluso, en medio del show se la tuvieron que llevar en silla de ruedas y que ya la veían muy disminuida y delicada de salud», mencionó la periodista.

Luego de darse a conocer dicha información, la periodista contactó al manager de la cantante, quien se encargó de dar más detalles sobre el estado de salud de la intérprete de “Rata de dos patas”.

«No tanto como delicada, pero sí anda mal. Sí de pronto se siente mal, pero no delicada, seguimos programando shows y todo, pero pues sí se anda sintiendo malita, se fue a hacer estudios, por ahí salió baja en algunas cosas, pero pues no podemos echar de menos la edad», explicó Francisco Torres.

El manager aseguró que Paquita no está grave, aunque confirmó que sí le cuesta trabajo realizar alguna presentación.

«Está haciendo el esfuerzo de sacar los shows y sí me dice, ‘me siento mal’, pero se sube al escenario y se transforma, o sea lo intenta y ya baja y es como sí pude, hasta ahorita no nos ha pasado eso. La estamos cuidando de hacer shows tranquilos, y cositas espaciadas, no hacemos muchos medios por lo mismo, pero ahí va, pero sí hay muchas cosas que ya no puede hacer», compartió el manager.

