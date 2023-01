México.-Una de las canciones más populares de Alicia Villareal es Te quedó grande la yegua, que la cantante regiomontana presentó en su disco Soy lo prohibido, lanzado en 2001.

Con el tiempo, este tema no ha dejado de ganar adeptos, y hace poco cobró notoriedad en los programas de espectáculos porque Arturo Carmona, ex pareja de Alicia, negó que él haya sido la inspiración para la composición. Por eso durante una entrevista para el programa De primera mano, la actual integrante del proyecto musical Grandiosas reveló a quién le hizo la canción.

Esto lo contó Alicia luego de que Gustavo Adolfo Infante preguntó: “Tengo que preguntarte de manera frontal: en La casa de los famosos le preguntan al señor Carmona ‘¿Alicia te hizo Te quedó grande la yegua?’, y él ‘Nombre, no era para mí’. ¿Era para él o no era para él?”.

“Esa canción era para mí, realmente ha sido para mí, porque es un momento que como mujer necesitaba, de hecho necesito”, aseguró la nacida en Nuevo León.

Continuó: “Creo que como mujer eso me ayudó para sobrellevar todo ese tiempo que he vivido, la verdad fue increíble y no se podía soportar. Aparte tener la presión de los medios, del público, de tu disquera, de todo lo que es tu carrera. Y luego tu familia… Creo que yo me merecía Te quedó grande la yegua”.

“¿Qué él te pidió el divorcio?”, cuestionó Infante, a lo que ella dijo: “De eso ya no me acuerdo”.

«Lo que está sucediendo ahorita es una reafirmación de la mujer»

Tras esta respuesta, el conductor de espectáculos señaló: “Qué bien, porque las damas no tienen memoria. ¿Y la canción de la suegra se la dedicabas a alguna que tuviera nombre en especial?”.

La respuesta de Villareal resultó emotiva: “Creo que todo lo que está sucediendo ahorita es una reafirmación de la mujer, de cómo necesitamos salir adelante, porque nosotras no tenemos tiempo para ponernos a llorar, tenemos que trabajar, tenemos que sacar a la familia adelante. Pero con mi experiencia de vida y de artista, también no debemos juzgar y ser tan duros como público y como medio, porque estamos lastimando a los seres humanos, no estamos pensando en nuestra familia. Estamos enojadas, las mujeres nos enojamos”.

“¿Qué debemos de hacer? Cantemos para superar momentos, etapas, cosas que nos van a pasar, porque a lo mejor estaba marcado que así tenemos que vivir. Pero creo que es importante ser seres humanos siempre y no despegarnos de ahí”, concluyó la cantante.

