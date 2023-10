México.-Shakira de nuevo está bajo los reflectores después de ser acusada por supuesto abuso de poder contra otro de sus ex empleados, quien le otorgó una entrevista al periodista Javier Ceriani.

De acuerdo con Ceriani, él fue portavoz del antiguo chófer de la familia, quien compartió varios secretos de la colombiana. Uno de ellos refiere que los trabajadores de Shakira nunca tenían descanso, ni siquiera los fines de semana.

“Ellos se quejan de que, para Shakira, no había fin para el trabajo. Eran 17 horas, cocinar para muchísima gente», narró el periodista, citado por La Vanguardia.

Es por esto que a la colombiana supuestamente no le importó despedir a un cocinero, quien se negó a calentarle un pollo a las dos de la madrugada, esto después de haber cocinado para 17 personas.

Periodista Javier Ceriani hablando en programa de Shakira

ampliar

“Él le dijo: ‘No puedo más, no voy a hacerte el pollo’. Ella automáticamente los echó a las 06:30 horas y los dejó en la calle», agregó Ceriani.

Además, afirma el periodista que Shakira tuvo que pagarle a los empleados que contrató en algún momento para lanzar ‘El Jefe’. Incluso a Lili Melgar, quien supuestamente es la trabajadora fiel de la colombiana, pero también quien recibió un millón de dólares aproximadamente.

«Hubo una ex coordinadora de talentos que decía que no se le podía mirar a los ojos en determinados momentos, que no quería otras chicas lindas en los vídeos”, señaló el periodista.

A lo anterior también se suman las acusaciones de la trabajadora Jenny García, quien afirmó que trabajar con Shakira no fue una de las experiencias más gratas de su carrera.

“Yo trabajé con la señora y ya no la respeto desde que trabajé con ella”, dijo Jenny.

Esto es debido a que la colombiana presuntamente nunca le pagó por sus servicios, además de ser grosera con ella y con los demás bailarines.

Con Información de Comunicado