Luego que la exactríz libanesa acudió al programa de Pepe Garza, en Los Ángeles y comentó que “es fan de la música mexicana”, Mia Khalifa se burló de la elección de bebidas alcohólicas que usó Babo, vocalista de la agrupación, durante el video de su canción “Si te vienen a contar”.

En el video del Cartel de Santa, Babo aparece al interior de una limusina, tomando una lata de la bebida Four Loko, a lo que Mia Khalifa no pudo contenerse y criticó al rapero con tono irónico: “¡Four Loko! ¿Acaso tiene 17 años? ¿Quién toma Four Loco después de los 17?”

Durante la emisión, Mia Khalifa también reaccionó a más música mexicana, incluso sonrió al escuchar «Adiós amor» de Christian Nodal, bailó con La Chona de Los Tucanes de Tijuana e incluso reveló que por un tiempo, trabajó en un restaurante de comida mexicana.

Mia Khalifa se rió de ciertos aspectos de los videos hechos por la agrupación Cartel de Santa. Además, durante la emisión habló sobre su gusto por la música mexicana.

Durante la entrevista que se le hizo en español, a la libanesa se le preguntó acerca de su música favorita y respondió que le gusta mucho la hecha en México. Sin embargo, al mencionar una canción dijo Danza Kuduro, la cual es puertorriqueña. Al momento corrigió su dicho y señaló que Mariposa Traicionera, de Maná.

Garza le puso una serie de canciones de todo tipo para ver cómo reaccionaba Khalifa. Primero le puso a Christian Nodal (Adiós, amor) y le gustó. “Así deberías tratarme”, le dijo riendo a su novio mientras veía el video musical.

Posteriormente le puso la canción de La Chona, de los Tucanes de Tijuana, y recordó los tiempos en que trabajó en un restaurante mexicano.

Al mismo tiempo se le preguntó si fumaba mariguana. Dijo que no porque la hace floja y hambrienta, pero que no le molesta que otras personas lo hagan.

Cuando llegó el turno de Si te vienen a contar, del Cartel de Santa, y esto dijo sobre una escena en la cual Bobo aparece tomando una bebida alcohólica.

¿Four loko? ¿Tiene 17 años? ¿Quién toma Four loko después de los 17 años? Pudo haber comprado Mezclas de Michelada y se hubiera visto mejor. Sí me gusta el ritmo y el estilo, pero tiene que trabajar en su presentación”

Asegura que le gusta la música, pero considera que necesita ayuda en la producción de sus videos. Por ello se ofreció a ayudarle, aunque dijo que no cobra barato.

Mia Khalifa es una actriz de cine para adultos y personalidad en línea conocida por su carrera en la industria del entretenimiento para adultos.

Nacida en Beirut, Líbano, Khalifa se mudó a los Estados Unidos cuando era niña y comenzó su carrera en el cine para adultos en 2014.

A pesar de su corta carrera en la industria, Khalifa se convirtió rápidamente en una de las estrellas más populares y reconocidas, y ha sido nombrada como una de las actrices más buscadas en sitios web de adultos.

Además de su trabajo en el cine para adultos, Khalifa también ha trabajado como presentadora de televisión, modelo y personalidad en línea, con un gran número de seguidores en las redes sociales.

