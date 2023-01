El Gobernador republicano Greg Abbott anunció en 2021 que usaría fondos estatales de Texas para reanudar la construcción del muro, luego que el Presidente Joe Biden detuviera la mayoría de las obras del muro en la frontera ordenadas por Donald Trump.

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, habla en una conferencia de prensa. Foto: Joel Martinez, The Monitor vía AP.

No obstante, la TFC indicó que no prevé otorgar más contratos hasta que la legislatura de Texas asigne más fondos, según la información citada por Border Report.