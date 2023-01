En redes sociales, se hizo viral un perrito Pomerania pintado como un Pokémon, situación que desató la furia de los internautas que acusaron de maltrato animal al dueño del lomito. Durante el juego de basquetbol entre Miami Heat y Minnesota Timberwolves que se llevó a cabo el pasado 26 de diciembre, las cámaras captaron algo inusual en las butacas, pues se trataba de un perrito que estaba teñido de amarillo.

El hecho causó polémica ya que los usuarios en las redes sociales donde fue compartido el clip del perro catalogaron el hecho de pintar al lomito como maltrato animal.

El hombre, identificado por la cadena NBC Miami, como Erick Torres, llevó a su perrito a un partido de la NBA pintado como el personaje de Pokemon, Pikachu. El can cual fue grabado y el video se hizo rápidamente viral en redes sociales.

Debido a las críticas hacia el dueño del lomito, la cadena NBC Miami lo entrevistó y éste aseguró que el tinte con el que tiñó al cachorrito no representaba un riesgo para él.

Sin embargo, el dueño de ‘Zaza’, nombre del perro, fue multado por el condado de Miami con 200 dólares, unos 3 mil 800 pesos.

A Miami fan has a brought a dog dyed into Pikachu to Heat – Wolves pic.twitter.com/NchbnvvhcZ

— CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) December 27, 2022