EU.-Una nueva tormenta invernal amenaza con tornados, severas nevadas, huracanes e inundaciones en partes del sur de Estados Unidos.

“Una tormenta de invierno significativa se desplazará desde las planicies centrales hacia el medio oeste superior durante el martes y el miércoles. La tormenta traerá áreas de fuertes nevadas, hielo, fuertes tormentas eléctricas y fuertes lluvias”.

Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos informó que el próximo miércoles podrían caer más de 30 centímetros de nieve en las planicies del norte y la parte superior del medio oeste del país.

“Después de dejar caer alrededor de un pie (30 cm) de nieve en partes de Nebraska y Dakota del Sur, una poderosa tormenta invernal se movía hacia el este y podría dejar partes del sur de Dakota del Sur y Minnesota con otros 12-18 pulgadas (30-45 cm).

Servicio Meteorológico Nacional

EU cancela vuelos por nueva tormenta invernal

Alrededor de 70 vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, fueron cancelados la mañana de este martes, según el rastreador de vuelos de FlightAware. Además, se espera que los viajes sean interrumpidos durante el periodo de nevadas más intensas.

“Todo es parte del mismo sistema. Las fuertes nevadas están ocurriendo en el lado oeste y norte de la tormenta… y luego la lluvia y el clima severo están en el sur”.

Allison Santorelli, meteoróloga del NWS

Mientras tanto, en California, la costa norte se vio afectada por fuertes lluvias durante el fin de semana, aunque podría sufrir inundaciones en los próximos días, cuando llegue otra tormenta de fuertes lluvias.

Más de 21 mil hogares y negocios se quedaron sin energía eléctrica la mañana de este martes, por lo que, debido a los fuertes vientos, “los residentes deben estar preparados para árboles caídos y cortes de energía”.

A significant winter storm will shift from the central Plains to the Upper Midwest through Tuesday and Wednesday. The storm will bring areas of heavy snow, ice, severe thunderstorms, and heavy rainfall. https://t.co/VyWINDkBnn pic.twitter.com/ujXR7lCMdI

— National Weather Service (@NWS) January 3, 2023