no ha visto el Sol

la comida que le dan es de “pésima calidad”

no ha recibido más que tres cartas y le han permitido enviar una

llamadas muy limitadas

no ha sido visitado por personal de Derechos Humanos

no recibe atención médica

tortura psicológica

El defensor detalló de abril a la fecha, a Joaquín “El Chapo” Guzmán lo han sacado a un “corralito” de 2 metros de ancho x 2.5 m de largo, máximo tres veces por semana durante dos horas.

Señaló que Joaquín Guzmán tuvo un malestar de las muelas, pero en lugar de brindarle atención médica, se les sacaron “para que no estuviera molestando”.

“El Chapo” también tiene prohibido hablar con otros internos y los custodios están restringidos a hablarle únicamente en inglés, a sabiendas de que él sólo habla español.

Además, sostuvo que si bien tiene una televisión, sólo hay dos canales en español.

“Él se duele de estas grandes violaciones a derechos humanos”, subrayó el abogado José Refugio Rodríguez.

Abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán pide una entrevista con AMLO; busca ser repatriado a México por violación a sus derechos humanos

El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, José Refugio Rodríguez, a petición de su cliente solicitó tener una entrevista con el presidente AMLO.

Sin embargo, al tener en cuenta de que era difícil que AMLO accediera a tener una entrevista con la defensa, El Chapo sugirió acudir al programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Lo anterior, para que se supiera que el gobierno de México lo tiene en el abandono en Estados Unidos.

Dijo también que Joaquín Guzmán le pide al presidente a AMLO que ponga atención en las violaciones a derechos humanos que cometió el expresidente Enrique Peña Nieto en su proceso de extradición a Estados Unidos, pues lo hicieron sin poder defenderse en México.

El abogado comentó que se trata de un mensaje de auxilio por parte de Joaquín Guzmán, por sus condiciones degradantes actuales en Estados Unidos y por el juicio en su contra que a su consideración no siguió el debido proceso.

Antes de finalizar, insistió en pedir el apoyo de AMLO para que se reparen las presuntas violaciones de sus derechos humanos en el sexenio pasado y sea repatriado a México.

