EU.-Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, reapareció en una serie de fotografías que le fueron tomadas en la prisión FMC Carswell, en Texas, Estados Unidos, donde se encuentra desde que fue detenida en febrero de 2021.

FILE PHOTO: Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán, «El Chapo», a la salida de una corte en Brooklyn, Nueva York, EEUU, 4 febrero 2019. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Filtraron fotografías de Emma Coronel, esposa del “Chapo”, desde la prisión de Texas

La modelo y ex reina de belleza podría salir de la cárcel en las próximas semanas debido a diversas reducciones a su sentencia por tráfico de drogas y blanqueo de dinero

La ex reina de belleza apareció en tres fotografías, aparentemente tomadas en una sección del penal, donde se le vio acompañada de un hombre afroamericano y vestida con el uniforme de la prisión, salvo por un pequeño detalle: unos tenis de la marca Under Armour.

Y es que la prisión FMC Carswell, de seguridad mínima, permite que las mujeres puedan gastar hasta USD 360 mensuales en alimentos, bebidas, ropa, zapatos y productos electrónicos, de acuerdo con la página web del Buró Federal de Prisiones Estadounidenses (FBP, por sus siglas en inglés).

Aunque dicha cantidad está limitada a USD 180 cada dos semanas con la posibilidad de comprar una vez por semana en su día asignado, en un horario de 6:00 a 11:00 horas.

Fiestas de medio millón

Sin embargo, pese a dichos lujos que le son permitidos a Coronel durante su estancia en prisión, poco se asemejan a los que estaba acostumbrada antes de su encarcelamiento.

Coronel Aispuro conoció a “El Chapo” cuando tenía solo 17 años y acababa de ser coronada como reina del Festival del Café y la Guayaba en Canelas, Durango. Entonces su vida cambió por completo.

Coronel dejaba registro de su estilo de vida en las redes sociales, donde compartía todas las comodidas y lujos con los que vivía.

En la fiesta por el cumpleaños 7 de sus hijas gemelas, versiones señalan que la mujer de “El Chapo” gastó más de medio millón de pesos en una fiesta temática de “Barbie”.

Además, en sus redes compartía imágenes de ella y de autos de lujo como Ferrari, Lamborghini, BMW, Audi y Porsche. En uno de los clips compartidos por Coronel Aispuro se le vio junto a un Mercedes Benz línea AMG, cuyo precio oscila entre 1.1 y 1.7 millones de pesos.

La mujer, de 33 años, también es recordada por aparecer portando joyas y relojes Cartier, prendas de la lujosa marca Gucci, Louis Vuitton y Dolce&Gabanna, durante las audiencias del juicio del chapo, a las que en ocasiones se presentaba acompañada de sus dos hijas y de guardaespaldas que la cuidaban en todo momento.

Además, para sus negocios, no dudó en explotar la imagen del narcotraficante. Se sabe que el cofundador del Cártel de Sinaloa le cedió los derechos de el nombre de “El Chapo” y planeada dedicarse al diseño de modas para explotar la marca.

El 30 de noviembre de 2021 fue condenada por un tribunal de Washington a tres años de cárcel por delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero vinculados con el Cártel de Sinaloa. Emma Coronel se declaró culpable de colaborar con su esposo.

Para entonces Coronel Aispuro había llegado a un acuerdo con fiscales de Estados Unidos, pues siempre había negado estar involucrada con los negocios de su esposo, a quien llegó a describir de la siguiente manera en una entrevista para Telemundo:

“Es un hombre bueno, no es violento, ni grosero, nunca lo he visto decir una mala palabra. Sus niñas le adoran y preguntan constantemente por él”.

La ex reina de belleza admitió haber funcionado como enlace entre “El Chapo” y el Cártel de Sinaloa cuando este estuvo preso en penal de máxima seguridad de “El Altiplano”. De hecho, la información que Coronel proporcionó ayudó a que “El Chapo” lograra con éxito la más espectacular de sus fugas a través de un puente de 1.5 kilómetros que conectaba el baño de su celda con una casa a medio construir en las afueras del penal.

La salida de la prisión de Coronel está fechada para el 13 de septiembre del 2023; sin embrago, al igual que otros presos, tiene derecho a salir al cumplir el 85 por ciento de su condena, por lo que podría dejar la cárcel en mayo o junio.