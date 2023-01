EE.UU.- La Policía de Virginia, en Estadios Unidos, puso bajo custodia a un niño de seis años después de que disparara un arma de fuego contra una profesora en una escuela primaria,

El estado de salud de la docente es crítico.

El menor habría disparado con una pistola a una profesora, de alrededor de 30 años, cuando ambos se encontraban en un aula del colegio Richneck del distrito de Newport News, unos hechos que fueron calificados como intencionados por parte del jefe de la Policía de Virginia, Steve Drew, en declaraciones recogidas por la cadena CNN.

“El individuo es un estudiante de 6 años. Ahora mismo está bajo custodia policial (…) Hemos estado en contacto con nuestro abogado de la Commonwealth y algunas otras entidades para ayudarnos a conseguir mejor los servicios a este joven”, detalló Drew en una rueda de prensa.

Parents lined up to enter Richneck Elementary School to pick up their students. pic.twitter.com/yDsDUOlUTj

La profesora se encuentra en estado crítico y sus heridas se consideran potencialmente mortales, si bien hay “cierta mejoría” en las última actualización recibida por la Policía, que afirmó que “esto no fue un tiroteo accidental”.

En este sentido, el jefe de la Policía de Virginia aseguró que hubo un altercado entre la profesora y el alumno, que tenía el arma de fuego, y que se disparó una sola bala.

“Haremos la investigación, hay preguntas que querremos hacer y averiguar. Quiero saber de dónde vino esa arma de fuego, cuál era la situación”, añadió Drew.

Breaking: A teacher was shot inside Richneck Elementary School this afternoon in Newport News, Virginia.

No students were hurt, and the suspect is in custody, officials said.

No word yet on the teacher’s condition.

Here’s a look at the scene from my colleagues on the ground. pic.twitter.com/U9GcaYBKVo

— John Cowley IV (@JohnCowleyIV) January 6, 2023