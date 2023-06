México.-Desde que Julio César Chávez salió a confesar que su hijo había recaído y tuvo un episodio psicótico que quedó grabado en redes sociales, Julio César Chávez Jr. lamentó la imagen que dio ante sus seguidores y que causó problemas a su papá, por lo que se disculpó en público con el gran campeón mexicano.

Chávez Jr. se mostró arrepentido de su recaída en su recuperación de adicciones, así como de las las grabaciones que subió hace unas semanas, por lo que se sinceró sobre la situación y extendió una disculpa tanto a su familia como a todos aquellos que vieron esas imágenes. A través de su perfil de Instagram, el Junior se excusó de tal evento y aclaró que está bien.

En primera instancia, explicó que se sometió a una cirugía y ha priorizado su salud, por lo que aceptó que cuando grabó ese video en el que acusó a su padre de querer aprovecharse de sus bienes, confesó que no estaba en condiciones óptimas para realizar ese live en redes.

“Tuve una cirugía de mi garganta, me encuentro muy bien a pesar de que hace cuatro días me operaron. Gracias a Dios he estado aquí para brindarles una disculpa de aquella vez, hace unas semanas estaba en condiciones pues… no me gustaría dar los detalles porque fueron cosas que nunca había estado así… pero que bueno que me pasó porque me di cuenta que hay que tener cuidado con las cosas”, inició.

Aunque en su video de disculpas lo mencionó hasta el final, hizo especial énfasis en la disculpa dirigida a su padre, ya que explicó que es la única persona a quien debe este mensaje. Aclaró que todas sus acusaciones en contra no son del todo ciertas y agradeció que Julio César Chávez esté siempre preocupado por él.

“En particular me gustaría pedirle una disculpa a mi papá porque creo que comenté algo de él que me debía […] aunque ha sido duro conmigo, yo lo respeto a mi papá, lo quiero mucho, lo amo, espero tenerlo siempre”

Julio César Chávez Jr. recayó de su recuperación de adicciones

El Junior reconoció el compromiso de su papá luego de que expresó que ayudará a sus hijos siempre que tenga vida, por lo que comentó “aunque ya esté viejito, yo le voy a hacer caso siempre”, sentenció Chávez Jr.

Reconoció que no estaba consciente de lo que hizo, pues no recuerda en qué momento tomó el celular para grabarse. El Junior agregó que nunca había estado así, por lo que agradeció haber salido de ella y tenerla ahora como una experiencia de vida.