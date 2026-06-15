CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron nuevamente la caseta de cobro México-Cuernavaca, ubicada en la alcaldía Tlalpan, permitiendo el libre tránsito de automovilistas sin el pago de peaje en ambos sentidos de la autopista.

Durante la movilización, los docentes informaron a los conductores que el acceso libre formaba parte de sus acciones de protesta, mientras el tránsito hacia Morelos se mantuvo fluido. En contraste, el ingreso a la Ciudad de México permaneció bajo vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que instalaron un retén en la zona.

La CNTE aseguró que, tras más de dos semanas de movilizaciones, la huelga nacional continuará y será reforzada con la llegada de nuevos contingentes provenientes de estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato. Los maestros señalaron que mantendrán bloqueos, marchas y manifestaciones en distintos puntos de la capital del país.

Jenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, afirmó que el movimiento sigue activo pese a que el Gobierno Federal suspendió las mesas de diálogo por el momento. Indicó que una Asamblea Nacional Representativa definirá las próximas acciones de protesta en los días siguientes.

Entre las principales demandas del magisterio se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales de las AFORE, la desaparición de la USICAMM, un incremento salarial del 100 por ciento y cambios en el esquema de jubilación para que sea calculada con base en el último salario percibido.

Además de la caseta México-Cuernavaca, los docentes mantienen movilizaciones en las casetas de San Marcos, sobre la autopista México-Puebla, y Puente de Vigas, en la autopista Naucalpan-Ecatepec. También continúa instalado el plantón en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.