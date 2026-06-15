Ciudad de México, México.– Un grupo de aficionados mexicanos se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar una peculiar pelea de lucha libre en plena vía pública, un espectáculo improvisado que llamó la atención tanto de locales como de visitantes internacionales que se encuentran en el país con motivo de la Copa Mundial 2026.

En un video de aproximadamente un minuto de duración, se observa a tres hombres portando la playera de la Selección Mexicana y máscaras inspiradas en icónicos personajes de la lucha libre como El Santo y Dr. Wagner. Los participantes intercambian golpes simulados, patadas y movimientos característicos de este deporte-espectáculo, generando risas y aplausos entre quienes se encontraban en el lugar.

La exhibición incluyó diversas llaves y maniobras de lucha libre, convirtiendo la calle en un improvisado cuadrilátero. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue la reacción de las personas que transitaban por la zona, quienes poco a poco comenzaron a involucrarse en la divertida representación.

Entre los momentos más comentados destaca el de un hombre que decidió subir a un poste de luz para lanzarse en una espectacular “plancha” sobre dos de los participantes. Asimismo, una mujer se sumó al espectáculo al arrojarse sobre algunos de los aficionados que permanecían en el suelo como parte de la actuación.

La grabación rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, donde usuarios destacaron el sentido del humor, la espontaneidad y la pasión por la lucha libre mexicana, considerada uno de los símbolos más representativos de la cultura popular del país. Para muchos internautas, la escena refleja el ambiente festivo que se vive en México durante la celebración del torneo internacional.