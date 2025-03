México.-Tras el mediático caso de su hermano, Rodolfo Fofo Márquez, quien fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa, Rodrigo Márquez ha sido blanco de críticas constantes en redes sociales. Ante los ataques, el influencer decidió romper el silencio y responder a sus detractores a través de un video en TikTok.

Críticas tras la sentencia de ‘Fofo’ Márquez

Rodrigo Márquez generó polémica luego de que, al salir de la audiencia donde se dictó sentencia contra su hermano, insultara a los reporteros que buscaban declaraciones de la familia.

“Váyanse todos a la chingda cabrnes, ya estuvo bueno (…) No vamos a dar declaraciones, lo siento mucho, por favor respeten, no vamos a hablar, no queremos dar ninguna declaración”, expresó en aquel momento.

Desde entonces, las críticas en su contra no han cesado, y muchos usuarios en redes sociales han cuestionado su actitud y su vínculo con Fofo Márquez.

Rodrigo responde: “No me pueden insultar llamándome gay”

Ante los constantes ataques, Rodrigo Márquez compartió un video en el que defendió su postura y afirmó que no ha hecho nada malo. En su mensaje, enfatizó que no se siente afectado por los comentarios sobre su orientación sexual.

“Se los juro que me han dicho una barbaridad de comentarios; que si soy ‘hermana’, que si no sé qué… y lo que más risa me da es que creen que en pleno 2025 pueden insultar a alguien diciéndole que es gay, o creen que yo me puedo ofender por eso”, declaró.

Además, aseguró que la mayoría de las críticas en su contra no tienen fundamento y solo buscan atacarlo por su relación con su hermano.

“¿Ustedes se imaginan esforzarse todos los días por ser una persona de bien y que la gente te esté criticando por algo que ni siquiera hiciste?”, cuestionó.

“Soy mucho mejor que ustedes”

En su mensaje, Rodrigo Márquez también arremetió contra quienes lo insultan, afirmando que su vida tiene más propósito que la de sus críticos.

“Con todo y gay y todo, soy mucho mejor que ustedes, y ahí les va por qué: no porque me crea superior, sino porque yo no estoy jodiendo ni metiéndome en la vida de las demás personas como lo hacen ustedes”.

El influencer subrayó que, en lugar de perder el tiempo atacando a otros, él busca generar contenido con responsabilidad y crear una comunidad que aporte algo positivo a la sociedad.

“Ser creador de contenido conlleva una gran responsabilidad porque tienes una audiencia muy grande y eres una persona influyente en lo que dices, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se comunica”, explicó.

Finalmente, Márquez calificó a sus detractores como personas sin visión ni metas, asegurando que prefiere enfocarse en su propio crecimiento en lugar de alimentar polémicas.