Cuestiones ‘espinosas’ en la primera cita

La diferencia de edad, la ideología política y ‘los asuntos del dinero’ son temas cruciales en el primer encuentro de quienes aspiran a formar una pareja, el cual presenta particularidades con algunos rasgos similares y otros diferentes, dependiendo de si la cita tiene lugar en Latinoamérica o en España.

DESTACADOS:.

— Las relaciones amorosas entre personas con 5 a 10 años de diferencia de edad, distintas situaciones económicas y diferentes ideologías y grados de compromiso político, son valoradas de maneras muy disímiles por quienes aspiran a forma pareja.

—En América Latina hay más inclinación hacia el romanticismo expresivo, las palabras, los cumplidos, y los pequeños gestos de coqueteo o caballerosidad, según Laura Solé, experta de Adopte.

— En España y LATAM el concepto de que la mujer sea la encargada de dar el primer paso para concertar una cita, es cada vez mejor recibido por las generaciones más jóvenes, señala.

“La primera cita de una posible pareja puede ser un placer o un verdadero dolor de cabeza. Las primeras impresiones importan bastante más de lo que creemos”, señalan desde la ‘app’ de citas Adopte (www.es.adopte.app).

“Una primera cita puede ir todo lo bien o mal que quieran las personas que participan en dicho encuentro”, teniendo en cuenta que a veces ‘la química del amor’ (mezcla de atracción, sentimientos y compatibilidad) “va surgiendo poco a poco y no se instala en una relación desde el primer día”, según explican.

Esta plataforma promueve el “slow dating”, una forma lenta de entablar relaciones consistente en tomarse el amor y el romance con tiempo y con calma, yendo despacio, paso a paso, sin prisas ni urgencia, apostando por la intuición y el ‘feeling’ de las personas, y poniendo de relieve la personalidad y las particularidades que las hacen únicas, según explican.

En ese sentido, algunos aspectos pueden tener una influencia decisiva en un primer encuentro ‘cara a cara’, por lo que resulta recomendable conocerlos de antemano, según recalcan.

El equipo de Adopte ha comprobado que las conversaciones e impresiones que tienen lugar en las primeras citas de dos aspirantes a forma pareja, presentan puntos en común y facetas diferenciadas, cuando se comparan los comportamientos de los jóvenes en Latinoamérica y España.

“En comparación con España, en América Latina (LATAM) hay una mayor inclinación hacia el romanticismo expresivo, las palabras, los cumplidos y pequeños gestos como llevar flores o abrir la puerta, que pueden ser valorados, aunque no todo el tiempo, como coqueteo o caballerosidad”, según Laura Solé, Country Manager (gerente nacional) de Adopte en España.

“Hay rituales del romanticismo clásico, llevados a cabo por el hombre hacia la mujer, que están muy presentes en LATAM y que en España cada vez se estilan menos”, añade.

Señala que “en LATAM es más común esperar que el hombre pague la cuenta o tome una postura más activa en la organización de la cita, por ejemplo invitando a la mujer a salir”.

Sin embargo, matiza que tanto España como en LATAM, “este concepto está cambiando en las generaciones más jóvenes y que la mujer está asumiendo un rol cada vez más activo en las citas, siendo cada vez más frecuente que ella de el primer paso para concertar un encuentro, escoja el lugar para encontrarse o proponga pagar la cuenta a medias o ella misma”, concluye.

Por otra parte, la edad, el dinero y la ideología pueden ser cuestiones relevantes en una primera cita, según las encuestas de Adopte efectuadas en España. Se trata de tendencias que podrían extrapolarse en diversos grados a los países de Latinoamérica y las poblaciones de habla hispana en EE. UU.

Diferencias de edad.

Las relaciones amorosas entre personas de distintas edades son más frecuentes de lo que pensamos y muchas personas están abiertas a experimentar esta clase de relaciones, según Adopte.

Según sus investigaciones, un 69% de los encuestados se ha enamorado alguna vez de una persona mayor o más joven, frente a un 30% que nunca se ha visto en una relación de este tipo.

Sólo un 18% de los encuestados, opina que la diferencia de edad es sinónimo de incompatibilidad y un factor clave a la hora de conocer a alguien, mientras que el 19% opina que la edad no le supone ningún problema y considera que no hay un rango de edad mejor o peor para enamorarse de alguien.

“Al 35% de los encuestados le da igual la edad de su posible futura pareja, y un 56% está abierto a cualquier posibilidad, dependiendo de la situación. Solo un 8% considera la diferencia de edad como un factor cuyo límite es infranqueable”, según la misma encuesta.

Por otra parte, el 42% de los encuestados considera aceptable una diferencia de edad máxima de entre 5 y 10 años, seguidos del 32% que prefiere un máximo de 5 años, y de un 7% que sólo aceptaría en ciertos casos a alguien con más de 10 años de diferencia.

Las mayores dificultades que enfrentan los encuestados en relaciones cuya diferencia de edad es notable son las prioridades y el estilo de vida de cada miembro de la pareja, los juicios externos y la presión por adaptarse a la otra persona, mientras que a un 50% le costaría presentar a su pareja en sociedad (en general y a sus familiares, en particular).

La mayoría de los participantes en la encuesta cree que el triunfo de una relación en la que hay una diferencia de edad no depende de los años, sino de múltiples factores, concluye el trabajo.

Diferencias sobre el dinero.

Las primeras citas están llenas de emociones, nervios y momentos incómodos, como el de pagar la cuenta.

“Lejos de los convencionalismos sociales, para un 68% de los encuestados la decisión está clara: la cuenta se paga a medias, ya que es la forma perfecta de comenzar una relación de forma igualitaria”, según desvela otra encuesta de Adopte.

Según esta investigación “un 42% de los encuestados toma la iniciativa de pagar porque cree que así puede conseguir una segunda cita; un 40% porque se deja llevar por sus sentimientos o impresiones cuando la persona le ha encantado sin esperar nada a cambio; y un 18% se siente en la obligación de pagar la cuenta para “quedar bien” con la otra persona.

La cuestión de quien paga la cuenta ofrece alguna pista de la actitud y criterios de una persona respecto del dinero.

Según la encuesta de Adopte, al conocer a alguien, un 73% de las personas hablaría de dinero para averiguar si existe afinidad entre ambos o no; a un 23% le parece de mal gusto y no lo mencionaría y a un 4% le parece esencial abordar este tema para poder dar el siguiente paso, según esta misma fuente.

Entre los rasgos más atractivos en cuanto al dinero, un 83% coincide en que buscan a una persona generosa, pero que sepa poner límites; un 13% prefiere a alguien despreocupado, que no le de demasiada importancia; un 3% se siente atraído por una persona comprometida con el ahorro y a un 2% le gusta la gente derrochadora, que pueda gastar dinero sin importarle nada más.

¿Pueden dos personas de ámbitos económicos muy diferentes formar una pareja? Al 46% de los encuestados no les importa en absoluto el salario de la persona a la que están conociendo; un 45% prefiere a alguien con un buen salario, aunque no lo considera determinante; y a un 9% le parece un factor clave para seguir conociendo a alguien, según esta misma fuente.

“Compartir una mentalidad afín respecto del dinero es importante para empezar una relación según un 51% de los encuestados y, sobre todo para un 35% que piensa que compartir las mismas ideas en cuanto al dinero es muy importante y afecta en todos los niveles de la relación. Un 15% opina que el dinero es cosa de cada uno y no debería afectar una buena relación”, añaden.

Diferencias ideológicas.

La política y la ideología son temas que un 73% de los encuestados prefiere no tocar a la hora de conocer a alguien, mientras que a un 19% le gusta abordar estos asuntos pero teme originar conflictos, y un 8% considera que este primer encuentro es la mejor oportunidad para habar de esas cuestiones.

A un 29% de los encuestados le parece muy atractiva una persona políticamente comprometida, mientras que un 34% prefiere no entrar en una relación donde la política se viva de una manera tan intensa, según Adopte.

En cuanto a la importancia de la política a la hora de conocer a alguien, un 56% de los encuestados considera que es un factor fundamental y un 45% no lo considera esencial.

Por otra parte, un 81% de los encuestados cortaría la relación debido a discrepancias relativas al pensamiento ideológico de su pareja, sobre todo si éste es muy radical, y sólo un 19% considera que la política no resulta un factor tan decisivo en la relación de una pareja como para cortar con ella, puntualizan.

El 41% de los participantes en la encuesta considera que se puede estar en una relación sana aunque las dos personas piensen distinto, siempre que no sean radicalmente opuestos ni discutan constantemente sobre política e ideología, concluye la encuesta.

Daniel Galilea.

EFE – Reportajes