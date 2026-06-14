Ciudad Juárez, México. Un violento asal.to perpetrado por sujetos desconocidos se registró en un conocido establecimiento de comida de la localidad, dejando como saldo a las empleadas con crisis nerviosa y pérdidas materiales pendientes de cuantificar por las autoridades.

Los hechos delictivos ocurrieron en el negocio denominado “Burritos Canaleros”, ubicado de manera específica en la intersección de la calle Degollado y la calle Martínez, en la zona posterior del gimnasio municipal. De acuerdo con las imágenes del suceso, los delincuentes irrumpieron en el local civil sin mostrar el menor respeto por las trabajadoras.

Durante el atraco, una de las empleadas de la tercera edad intentó salir por la puerta del comercio, pero fue arrojada de manera violenta contra el suelo por los asaltantes. Mientras tanto, otra de las dependientes presenció las situacíones con severo temor desde los accesos del inmueble para evitar una agresión física mayor.