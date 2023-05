México.-Además de ser nominada en el pasado en los premios Oscar, Yalitza Aparicio también ha resaltado en la industria del entretenimiento por su activismo. Y, en esta ocasión, la actriz denunció que su familia habría sido víctima de malos tratos en un restaurante de Oaxaca.

A través de su cuenta de TikTok la protagonista de Roma se mostró decepcionada de las violencias que aún suceden en el día a día.

“Es triste pensar como a pesar de la época en la que nos encontramos aún seguimos sufriendo abusos de autoridad (…) quedars el hecho de quedarse callados, es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, de los cuales desafortunadamente no todos pueden defenderse”, señaló.

La actriz comentó que el 26 de abril del 2023 a las 18:00 horas, su hermana se comunicó con ella para platicarle una experiencia desagradable que vivió junto a su familia en un restaurante de Oaxaca que se encuentra a un costado del mercado 20 de noviembre.

Yalitza puntualizó que el altercado se desencadeno cuando sus seres queridos acudieron al establecimiento, donde aparentemente no se permitía ingresar con bebidas ajenas al lugar. Sus conocidos pidieron de tomar algunos productos del sitio y después le preguntaron al personal si podrían comprar un agua de sabor que vendían en un puesto cercano.

Al recibir el permiso de los trabajadores del restaurante, los familiares de Aparicio habrían ido a adquirir dichas bebidas y, posteriormente, el problema habría iniciado.

Desde su cuenta de TikTok, Yalitza narró que al momento en que sus familiares reingresaron con sus aguas de sabor, fueron retirados del lugar.

“Mi familia solo solicitó las cosas para que se las pudieran llevar a casa porque ya las habían pagado y, aunque hubo personas que los defendieron tampoco era cómodo quedarse después del percance. Esta situación la cuento hoy para que no se repita mañana, ya que no hemos sido los únicos que hemos pasado por esto y otros tratos”, puntualizó y agregó:

Les pido a las personas que estaban en este lugar y le pidieron a mi hermana que se retirara porque estaba grabando (…) que se acerquen a los encargados para que pongan algún reglamento y así todos tengamos conocimiento de lo que no se debe hacer en sus instalaciones, para evitar este trato y en este caso tener algo de tacto con los comensales.

Yalitza se sintió culpable

La actriz describió en los clips posteados que se sintió culpable al enterarse de la situación, ya que ella conocía estas reglas que tenía el restaurante y no se le ocurrió advertirle a sus familiares.

“Al escuchar el relato, aunque suene extraño, no me sorprendí, pero sí me molesté. No con quienes molestaron a mi familia, sino me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido y que al final me dicen que les hubiera dicho que era yo y que el trato sería diferente”, arguyó.

Yalitza dejó en claro que a ella no le interesaba acudir a diferentes sitios y ser reconocida como famosa, ya que le resultaba mejor que la trataran con normalidad.

“Siempre que voy a un lugar evito que se den cuenta de que estoy ahí, prefiero ver como nos tratan realmente sin etiquetas”, dijo.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas lamentaron los hechos que atravesó la familia de la artista.

“Eres una chingona , eso pasa en todo el país , todo elitista , jamás iré a un lugar así , gracias por informar la porquería del lugar, no se vale”, se lee en Tiktok.

