Tras veinte años viviendo en Estados Unidos, un migrante mexicano fue deportado luego de ser arrestado por manejar bajo los efectos del alcohol. «El Azteca», como se le conoce en redes sociales, compartió un video en el que narra du historia y las circunstancias que lo regresaron a su país natal.

«Me deportaron por andar b0rrach0», confiesa el joven en su video.

De acuerdo a lo que cuenta el joven, fue arrestado hace un mes en EE.UU. y, recientemente, llegó a México, donde retomó una vida que ya había dejado atrás.

«Mi mamá se enteró que me habían deportado por irresponsable y b0rr4cho. Me mandó a tapiscar la milpa», narra mientras camina entre los cultivos de maíz, frijol y calabaza.

El joven cuenta «cómo cambian las cosas, apenas hace un mes andaba en Estados Unidos, con mi carro y por andar tomando, hoy me toca tapiscar la milpa, volver al trabajo de campo por irresponsable». Mientras platica, no oculta su nostalgia por la vida en el norte. pero señala que «cuando uno está allá no se miden las consecuencias de lo que te puede pasar. Yo ya me sentía güerito en los Estados Unidos y ahorita siento que me voy a quemar por el sol, pero bueno».

Lamentablemente, la realidad lo golpeó de lleno al volver a México sin dinero ni pertenencias y admite que no supo aprovechar su tiempo en el extranjero.

Sin embargo, lo que generó una ola de burlas en contra del migrante, fue que, además de quejarse por regresar a México, dijo que extrañaba la comida de Estados Unidos, pues no le gustaba el pozole que le habían mandado para comer mientras trabajaba en el campo.

«Lo malo que ya me dio bastante hambre y fui a buscar un Starbucks un McDonald´s y nada. Lo único que me mandaron fueron unos huevos duros y un pozole, no estoy acostumbrado a comer eso y tengo harta hambre» finalizó.