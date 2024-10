CIUDAD DE MÉXICO — La luz de Check Engine es una de las señales más importantes y a menudo incomprendidas en el tablero de un vehículo.

Esta luz, que puede aparecer como “Check Engine”, “Service Engine Soon” o simplemente con el ícono de un motor, indica que el sistema de diagnóstico a bordo ha detectado un problema. A continuación, te explicamos en detalle qué significa esta luz, por qué se enciende y qué debes hacer al respecto.

¿Qué significa la luz de Check Engine?

La luz de Check Engine se enciende cuando la computadora del vehículo detecta una anomalía en el motor o en el sistema de emisiones, informa el portal Consumer Reports.

Esta anomalía puede variar desde algo tan simple como una tapa de gasolina mal cerrada hasta problemas más serios como fallos en el sistema de encendido o sensores defectuosos, de acuerdo con información de AutoSafe.

Es esencial no ignorar esta señal, ya que puede afectar el rendimiento del vehículo y aumentar las emisiones contaminantes.

Causas comunes por las que se prende la luz de Check Engine

Existen múltiples razones por las cuales la luz de Check Engine puede encenderse. Algunas de las causas más comunes incluyen, según Medio Tiempo:

1. Tapa de gasolina suelta: Una tapa de gasolina mal cerrada puede causar una fuga de vapor, lo que activa la luz.

2. Problemas con el sistema de combustible: Inyectores sucios, una bomba de combustible defectuosa o un filtro de combustible obstruido pueden ser los culpables.

3. Fallos en el sistema de encendido: Bujías defectuosas, cables de bujías rotos o una bobina de encendido dañada pueden provocar que la luz se encienda.

4. Sensores defectuosos: Los sensores de oxígeno y de flujo de aire masivo son críticos para el funcionamiento del motor y pueden fallar con el tiempo.

¿Qué hacer cuando se enciende la luz de Check Engine?

Cuando la luz de Check Engine se enciende, es importante actuar con prontitud. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir⁵:

1. Revisa la tapa de gasolina: Asegúrate de que esté bien cerrada. Si estaba suelta, la luz podría apagarse después de unos pocos ciclos de manejo.

2. Escanea el vehículo: Utiliza un escáner OBD-II para leer los códigos de error almacenados en la computadora del vehículo. Estos códigos te darán una idea de cuál es el problema.

3. Consulta a un profesional: Si no puedes identificar o solucionar el problema por ti mismo, lleva tu vehículo a un taller de confianza para un diagnóstico completo.

Importancia de no ignorar la luz de Check Engine

Ignorar la luz de Check Engine puede llevar a problemas más graves y costosos. Un problema menor, si no se atiende, puede convertirse en una reparación mayor. Además, un vehículo con la luz de Check Engine encendida puede no pasar una inspección de emisiones, lo que podría resultar en multas o la imposibilidad de renovar el registro del vehículo.

Si la luz de Check Engine está parpadeando, es una señal de un problema grave que requiere atención inmediata. Esto podría indicar un fallo en el motor que podría causar daños significativos si no se repara de inmediato. En este caso, es mejor detener el vehículo y llamar a un servicio de grúa.

Para evitar que la luz de Check Engine se encienda, es importante realizar un mantenimiento regular del vehículo. Esto incluye cambios de aceite, reemplazo de filtros y revisión de los sistemas de encendido y combustible. Un mantenimiento adecuado puede prevenir muchos de los problemas que activan la luz de Check Engine.

