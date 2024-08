Aunque Brincos Dieras tiene amistad con muchos comediantes, sobre todo de su lugar de origen, Monterrey, hay algunos con lo que no se lleva muy bien o ha tenido percances, por ejemplo, Platanito.

En su entrevista con Yordi Rosado, Brincos primero comentó que no es muy cercano a Franco Escamilla y luego reveló que Platanito está molesto con él por algo que ocurrió durante una entrevista. A continuación te contamos los detalles.

¿Por qué Platanito se molestó con Brincos Dieras?

En la charla con el ex integrante de Otro Rollo, Brincos Dieras confesó que actualmente no tiene mucha interacción con Platanito porque «tuvimos ahí un roce».

«¿Qué pasó?», preguntó Yordi Rosado.

El comediante relató que Platanito «vino a grabar a Monterrey un programa, de hecho andaba por aquí, llegué de la gira. Me dice: ‘Voy a un programa en la noche, voy a hablar mal de ti, llegas, me la haces de pe… y como que nos peleamos’. Y me colgó».

«Me fui a la casa, me maquillé y no sabía qué pe… con el programa. Llego yo y nadie sabía nada, pero como que empezamos a pelearnos, pero nada más quedamos en eso, no planeamos nada».

Brincos Dieras señaló que la gente se creyó esa actuación, «pero al último nos estábamos besando. Dijimos que era broma, pero la gente empezó a subir el pedacito de la bronca y empezaron a decime ‘Qué bueno que le dijiste'».

«¿Pero en realidad nunca se pelearon?», inquirió el anfitrión de la charla.

«Nombre, era broma», respondió.

Tras esta situación, Platanito de verdad «se molestó» con Brincos Dieras por algo que ocurrió en el programa que conduce el comediante José Luis Zagar en YouTube.

En dicha entrevista, Brincos afirmó que no tenía problemas con Platanito y para probar esto mostró cómo lo tiene registrado en su celular, pero desafortunadamente la cámara captó el número de teléfono.

«Habló bien encab…: ‘Me mandaste a la ching…». No fue mi intención, no fue de ‘Márquenle’. Pero salió el número y la gente le empezó a marcar», contó.

Por esta situación, «tuvimos que tumbar el programa. Se molestó mucho».

«¿Y ya se alivianaron o no?», quiso saber Yordi.

«Me disculpé con él, no fue de mala leche, fue algo que se me salió de las manos, la cámara me ganó. Me dijo ‘Ya lo vi, no ha pe…’, pero no lo he vuelto a ver», dijo Brincos Dieras.

Milenio

Milenio Entretenimiento