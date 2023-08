México.-Bien dicen que la unión hace la fuerza, y es que a través de TikTok se viralizó un video en el que los pasajeros de una unidad del Metrobús en la Ciudad de México, se cooperaron para que una mujer que viajaba con su perro pudiera bajar del transporte.

Los hechos sucedieron en la Línea 7, cuando la mujer intercambió palabras con la policía que le pidió descendiera de la unidad, ya que está prohibido viajar con mascotas sin transportadora.

La mujer increpó a la policía y le dijo que se bajara ella, al tiempo que le decía que guardaría al can dentro de una mochila, y se negaba a bajar, ya que aseguró que viajaba acompañada de dos menores de edad.

Los pasajeros comenzaron a pedirle a la mujer que se bajara, ya que al parecer la unidad no avanzaba debido a este incidente, mientras se negaba a descender.

Entre el tumulto, uno de los pasajeros le recordó a la mujer que las mascotas no pueden subir al transporte público, así como que estaba siendo grosera con la policía quien en ningún momento la ofendió.

“Las mascotas no pueden subir al transporte público. La oficial no está siendo grosera ni mucho menos irrespetuosa, usted sí esta diciendo que su chingadera y no sé qué. Le estoy pidiendo por favor, bájese señora”, le dice uno de los pasajeros.

La mujer le solicitó al joven el dinero que gastó en los pasajes y dijo que una vez que se lo diera con gusto se bajaría junto con sus acompañantes y el can, el cual era el tema de la discusión.

Fue así como uno de los pasajeros comenzó a hacer la coperacha entre los pasajeros de la unidad, así de un peso, dos o más lograron juntar la suma para que la mujer con los dos menores y el canino descendieran de la unidad del Metrobús y este pudiera seguir su camino.

