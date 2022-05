Médicos de Cuba o de donde sea, pero que la gente sea atendida: López Obrador

México.-Ante la polémica por la contratación de 500 médicos cubanos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la salud no tiene frontera y su gobierno tiene el compromiso de garantizar este derecho, por lo que si no hay médicos mexicanos se contratarán de Cuba, de Estados Unidos, de Francia o de donde sean, «pero que la gente sea atendida».

En la conferencia de prensa «mañanera» en Palacio Nacional, López Obrador señaló que su administración busca que la Constitución deje de ser letra muerta.

«Primero, la salud no tiene que tener frontera, es un derecho humano; segundo, nosotros tenemos el compromiso y lo vamos a cumplir de garantizar el derecho a la salud, algo que no han hecho nuestros opositores».

«Imagínense, si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, de que no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y si no tengo médicos, pues de Cuba, de Estados Unidos o de Francia, de donde sean, pero que la gente sea atendida», aseveró.

