Son ciudadanas y ciudadanos, habitantes de colonias al sur del área metropolitana, quienes aseguran que no ha habido programas de fumigación para combatir el dengue.

Es en colonias como haciendas de San José, Santa María Tequepexpan y parques del bosque en donde ha habido varios enfermos por dengue y los propios pacientes aseguran que las camionetas de fumigación de la Secretaría de Salud no se han visto.

Close up de mosquito transmisor del virus del dengue. Foto: Freepik

“Hace tiempo si pasaban, pero ahora ya no¿ te preocupa esta situación? Porque si tú te enfermaste alguno de tus familiares, también se puede enfermar? Pues si me enfermé yo y mi hermano entonces si está feo porque se empezaron a enfermar varios de la colonia”, mencionó un joven, habitante de Hacienda de San José.

Se solicitó conocer la otra cara de la moneda pero sólo hubo negativas

El Heraldo Radio Jalisco solicitó entrevista al área de comunicación social sobre el programa de fumigación pero no fue concedida.

Jalisco es primer lugar a nivel nacional, por el número de enfermos por dengue y el el Secretario de salud, Jalisco, Fernando Petersen, informó que por el momento no hay saturación de hospitales tanto en internamiento como en consulta externa.

“Comentábamos que no están saturados, sin embargo ustedes ven que los números con 800 casos en todo el estado y necesitamos que la gente acuda a los centros de salud y que no todos vayan a los hospitales para no saturarlos”, mencionó.

Resaltó que la última semana se han registrado más de 800 casos nuevos por dengue y superior a los 8 mil enfermos en el acumulado anual.

El dengue en Jalisco es un problema de salud pública persistente

Durante el mes de agosto del presente año, la Secretaría de Salud destacó que en lo que llevaba el 2024, en Jalisco se habían registrado dos mil 167 casos confirmados de dengue, con un 67% de casos no graves, y sin muertes hasta la fecha.

Mosquito transmisor del virus del dengue sobre piel humana. Foto: Freepik

Dicha situación cambió de forma drástica en sólo uno meses, pues en el más reciente panorama epidemiológico presentado por la Secretaria de Salud, se reportó que Jalisco tiene un registros de 10 mil casos confirmados de dengue y cinco defunciones relacionadas en la enfermedad en este 2024.

Cabe recodar que en el arranque de la Jornada Nacional de Salud Pública 2024, la Secretaría de Salud puso en marcha la Segunda Jornada Nacional de Lucha Contra el Dengue 2024, esto con la intención de erradicar las muertes y contagios de dengue en la población mexicana.

¿Qué municipios tienen la mayor cantidad de casos de dengue en Jalisco?

De acuerdo con los números presentados por las autoridades encargadas de regir la salud en el país, la mayor concentración de casos de dengue en Jalisco se distribuyen de la siguiente forma: