Estados Unidos.-La polémica en torno a la cachetada propinada hacia Chris Rock se salió de control para los involucrados. En la cuestión del agraviado lo subió en popularidad, sin embargo esto no pasó con Will Smith, quien está pagando los platos sucios, y ahora su esposa le da la espalda declarando «Él fue quien exageró».

Fue en la pasada entrega de los premios Óscar 2022, el 28 de marzo, donde se desató la polémica por el malentendido existente entre el comediante Chris Rock y Will Smith; un mal chiste desató la furia de este último.

Durante la presentación del comediante, hizo una referencia a la alopecia sufrida por Jada Pinkett Smith, haciendo una comparación con G.I. Jane de la película de 1997 «Hasta el límite». El comentario no le pareció a Will Smith, quien subió al escenario para abofetear a Chris, además de indicarle de forma soez no mencionar el nombre de su esposa.

«Quita el nombre de mi esposa de tu jodida boca» exigió Will Smith en el evento de La Academia.

Recientemente, al preguntarle su opinión acerca de la actuación de su esposo, Jada afirmó mediante una entrevista en American Weekly la exageración de su pareja, comentario que dejó muy mal parado al actor.

“Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, declaró Jada Pinkett Smith al medio estadounidense.

La declaración de Jada han dejado a más de uno sin habla, pues claramente condena las acciones de su esposo, dándole la espalda en esta situación problemática.

Ahora, Will Smith, premiado con la estatuilla por mejor actor de la película «King Richard», ve peligrar su carrera actoral, debido a la cancelación de varias producciones ya existentes, como fue el caso de la película «Fast and Looseen» desarrollada por Netflix.

Incluso Apple ha retirado las ofertas para realizar un filme biópico del actor, debido a la agresión causada contra Chris Rock.

«Trabajar con Will se ha convertido en algo arriesgado. Ahora planean desarrollar nuevas ideas con otras estrellas familiares como Mike Epps y Michael B. Jordan», asevera el diario The Sun, quien citó a fuentes cercanas a las productoras.

Con las declaraciones de la esposa de Will Smith, quien le da la espalda comentado «Él fue quien exageró», se distingue un futuro oscuro para el actor.

