EU.-No hay duda que Frankie Muniz cuenta con múltiples talentos. Desde pequeño lo demostró a lo largo de las 7 temporadas de la exitosa serie “Malcolm in the Middle” que marcó la generación de muchas personas, y ahora lo hace al liderar la clasificación de pilotos de la ARCA Menard Series, que es una categoría por debajo de la Nascar.

Hace algunos meses el ahora piloto de 37 años anunció en sus redes sociales que estaría incursionando en la Nascar debido a que era una de sus pasiones. Cabe recordar que hace tiempo se llegó a manejar la posibilidad de que “Malcolm in the Middle” tuviera una película o se le diera continuidad a la serie pero, de momento, no ha pasado.

Con el auto número 30 representando al equipo Rette Jones Racing, Muniz ha sido el más consistente en las primeras tres carreras. La primera de ellas se llevó a cabo en Daytona, donde logró sumar 33 puntos tras acabar en la posición 11; en la segunda desarrollada en Phoenix, consiguió su mejor puesto al acabar como sexto y logró otras 38 unidades; mientras que la última de ellas aconteció en Talladega y fue noveno para obtener 35 más.

A pesar de que no ha ganado ni una sola carrera, ha demostrado consistencia a la hora de conducir y por ello lidera la clasificación con un total de 106 unidades, llevándole 11 de ventaja a su más cercano perseguidor que es Jesse Love con 95; cabe destacar que el mexicano Andrés Pérez se ubica en el sexto peldaño con 84 unidades.

La siguiente competición se dará hasta el próximo 6 de mayo de 2023 en Kansas Speedway, donde se correrá un total de 150 millas a través de 100 vueltas.