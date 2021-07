Sudáfrica.-Una mujer arrojó a su bebé de un edificio incendiándose debido a los disturbios en Sudáfrica, el pasado 13 de julio. Ambas se encuentran estables.

Fue en un centro comercial de Durban donde la madre de 26 años tuvo que huir a través de las ventanas de un edificio incendiándose y arrojar a su bebé.

“Todo lo que podía hacer era confiar en completos extraños”

NALEDI MANYONI.

El edificio fue incendiado luego de que ladrones entraran y mientras Naledi Manyoni se encontraba de compras. Primero bajó por las escaleras hasta la marquesina y luego arrojó a su bebé.

Un grupo de personas atrapó a la niña y luego ayudaron a su madre a descender. Posteriormente, la mujer habló sobre lo que fue arrojar a su bebé.

“Todo lo que podía pensar era asegurarme de que mi bebé viviera”

NALEDI MANYONI.

Dijo que se encontraba en el piso 16 cuando notó el humo y corrió hasta donde pudo pedir ayuda de los transeúntes, quienes la animaron a arrojar a la bebé.

Las protestas en Sudáfrica comenzaron el pasado viernes 9 de julio, raíz del encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato judicial.

Pero las manifestaciones pronto se convirtieron en vandalismo, según medios locales, alcanzando los 72 muertos y mil 234 detenidos en Sudáfrica.

“El camino de la violencia, de los saqueos y de la anarquía sólo lleva a más violencia y devastación. Lleva a más pobreza, más desempleo y más pérdida de vidas inocentes”

CYRIL RAMAPHOSA, PRESIDENTE DE SUDÁFRICA.

En los disturbios se arrasaron centros comerciales y tiendas, se han quemado vehículos e inmuebles y se han cortado calles y carreteras, entre. otras cosas.

La ciudad de Durban, por ejemplo, sufre escasez de alimentos y combustible y los ciudadanos se han visto obligados a hacer largas filas para recibir suministros.

Baby Melokuhle and her mom Naledi Manyoni are doing well. We met up with them earlier @BBCWorld @ThuthukaZ pic.twitter.com/B1dkGae2iF

— Nomsa Maseko (@nomsa_maseko) July 14, 2021