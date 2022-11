Redes.-Ricardo Arjona compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se observa cómo enfrentó a un revendedor de boletos. El hombre se encontraba ofreciendo entradas para el concierto del artista en Guatemala, el cual tuvo lugar el pasado 13 de noviembre.

En la grabación, el artista va a bordo de una camioneta cuando le pregunta a un hombre el precio de los boletos para poder ingresar a su propia presentación.

“¿A cuánto las entradas, amigo?”, cuestiona el cantante.

“¿De qué localidad quieres?”, respondió el revendedor.

“De la mejor”, le dice Arjona.

“Hay diferentes precios”, señaló el hombre.

“Pero, ¿será que vale la pena? ¿Está yendo bien la venta o más o menos?”, le pregunta el intérprete.

Cuando el revendedor se percata que la persona que conduce la unidad es el mismísimo Ricardo Arjona, se queda sin palabras y, aprovechando la oportunidad, le pide una fotografía.

El cantante se mostró sumamente accesible y posó para la cámara sin ningún problema.

De inmediato, el video compartido por el artista se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en hacerse presentes.

“O sea él en el tráfico causado por su propio concierto”, “Yo pensé que Dios no tenía elegidos, pero veo que sí”, “Hoy conocí la envidia”, “Yo viendo que nosotros íbamos atrás, y nosotros alegando ¿por qué se detuvo hacer más cola? y no sabíamos que era el mismo Ricardo Arjona”, “De pronto me dieron ganas de trabajar re-vendiendo entradas”, “Estas son las cosas que confirman que soy fans del mejor de todos”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el post de Ricardo Arjona.

Hasta el momento, el video publicado por el cantante cuenta con más de 2 millones de reproducciones, supera los 180 mil “me gusta” y acumula poco más de 4 mil mensajes.

