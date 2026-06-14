Ciudad Juárez, México. Las autoridades locales avanzan firmemente en la colocación de los últimos detalles de la infraestructura del nuevo puente peatonal ubicado en la calle Tapioca, una obra civil proyectada con el fin de contrarrestar los riesgos asociados a la temporada de lluvias.

La edificación de esta estructura representa una de las promesas del Alcalde de la demarcación para evitar tragedias en zonas propensas a inundaciones. Históricamente, en este sector de la urbe, las fuertes corrientes provocadas por el agua rodada han generado situacíones de peligro al arrastrar a transeúntes debido al incremento del nivel pluvial en las calles aledañas.

A pesar de que el puente peatonal luce estéticamente concluido en su cuerpo principal, persisten preocupaciones en torno a la instalación de los señalamientos viales. Algunos observadores han apuntado la existencia de presuntas fallas técnicas en la distribución de la señalética, condición que podría comprometer la seguridad de los automovilistas que circulan diariamente por la intersección.

El impacto y la efectividad real del proyecto para salvaguardar el orden público y la integridad de los peatones serán puestos a prueba una vez que inicien las precipitaciones en la región, un factor que determinará si la obra cumple a cabalidad con su cometido de erradicar los incidentes con consecuencias de mu.rte o lesiones graves en el sector.