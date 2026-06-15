RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Continúan surgiendo testimonios sobre el accidente aéreo en el que perdieron la vida el influencer argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree. Uno de los relatos más impactantes fue el de un testigo que aseguró haber observado a un pasajero saltar de una aeronave segundos antes del impacto.

Fernandes de Freitas, trabajador dedicado a la reparación de neumáticos, declaró a la agencia Associated Press (AP) que presenció la colisión entre dos helicópteros. Según su versión, tras el choque una de las aeronaves se incendió, mientras que en la otra alcanzó a ver a una persona aparentemente abandonar el aparato antes de que se precipitara a tierra.

“Fue aterrador, absolutamente espantoso”, expresó el testigo al recordar los momentos previos al siniestro. Sin embargo, hasta el momento las autoridades brasileñas no han confirmado oficialmente que alguno de los ocupantes intentara saltar de la aeronave antes de la caída, por lo que el señalamiento permanece únicamente como parte de un testimonio recabado durante la investigación.

Las autoridades confirmaron que las seis personas involucradas en el accidente fallecieron. Entre las víctimas se encontraban Oliver Tree, reconocido por éxitos internacionales como Life Goes On y Miss You; el influencer argentino Gaspi; el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota; el director audiovisual Lucas Vignale; además del piloto Alexandre Souza.

En la segunda aeronave viajaba únicamente el piloto Charles Marsillac, quien también perdió la vida. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, las autoridades analizan evidencias y testimonios para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia.