Ciudad Juárez, Chihuahua.– Un impresionante espectáculo natural llamó la atención de miles de habitantes la tarde del pasado domingo, luego de que gran parte del cielo se tiñera de tonos rojizos y anaranjados tras las lluvias que se registraron en la región fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Después de varias horas de precipitaciones y nubosidad, el atardecer ofreció una vista poco común que rápidamente fue compartida en redes sociales por ciudadanos de ambos lados de la frontera. Fotografías y videos mostraron cómo el horizonte quedó cubierto por intensos colores rojos, creando una postal que sorprendió a conductores, peatones y familias que se encontraban al aire libre.

Especialistas explican que este fenómeno ocurre cuando los rayos del sol atraviesan partículas de humedad y gotas de agua suspendidas en la atmósfera después de una tormenta. La combinación de las condiciones meteorológicas y la posición del sol durante el atardecer favorece la dispersión de la luz, permitiendo que predominen los colores cálidos en el cielo.

El fenómeno pudo apreciarse desde distintos sectores de la frontera, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada. Aunque se trató de un evento natural, las imágenes captadas por los habitantes dejaron estampas espectaculares que resaltaron la belleza del paisaje fronterizo tras el paso de la lluvia.