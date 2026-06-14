Ciudad Juárez, México. El operador de transporte público involucrado en un severo percance vial envió un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía desde su lecho de recuperación en un centro hospitalario de la localidad, mostrando notables signos de mejoría tras haber sobrevivido a lesiones de extrema gravedad.

Se trata de Sergio, un chofer de rutera conocido de manera afectuosa en el sector como “Checo”. El trabajador del volante resultó con heridas de consideración, incluyendo un traumatismo craneoencefálico expuesto derivado del fuerte impacto contra otra unidad en las calles de la ciudad, un hecho que inicialmente despertó el temor de un desenlace fatal o mu.rte.

Desde la institución médica donde permanece bajo estricta observación, el afectado optó por emitir un saludo formal para externar su gratitud con la población civil que le ha brindado apoyo solidario durante este proceso. Usuarios y conocidos del gremio transportista han manifestado su aprecio hacia el operador, describiéndolo como una persona íntegra y responsable en sus labores cotidianas.

Esta manifestación pública ocurre en medio de la controversia por el deslinde de responsabilidades del percance, dado que el dictamen preliminar de las autoridades viales lo catalogó como corresponsable de las situacíones acontecidas, una determinación que ha sido cuestionada por testigos y allegados que aseguran su total inocencia ante la colisión en la vía pública.