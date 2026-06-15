Ciudad Juárez, Chihuahua.– Un aparatoso accidente vial se registró la mañana de este viernes en el cruce de la avenida Tecnológico y boulevard Zaragoza, luego de que el conductor de una camioneta Kia Sorento presuntamente ignorara la luz roja del semáforo, provocando una colisión que culminó con daños en la infraestructura urbana.

De acuerdo con los primeros reportes, la Kia Sorento circulaba por la zona cuando se pasó el semáforo en rojo e impactó a una camioneta GMC Envoy que tenía preferencia de paso. Tras el choque, el conductor de la Sorento perdió el control del vehículo y terminó proyectándose contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El percance generó la movilización de elementos de Seguridad Vial y cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes para agilizar la circulación vehicular en uno de los cruces con mayor flujo de la ciudad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales tanto en los vehículos involucrados como en el poste de la CFE.

Serán las autoridades de vialidad las encargadas de determinar la responsabilidad correspondiente y cuantificar los daños derivados del incidente.