México.- HotSpanish compartió un video en su cuenta de TikTok en el que muestra cómo le cambió la vida a una persona que vive en situación de calle.

“¿Recuerdan al señor que le compré todo lo que él quisiera del OXXO y que nos dejó con un nudo en la garganta? El día de hoy, le voy a preparar el mejor día de su vida”, mencionó el influencer al inicio de la grabación.

ADVERTISEMENT

El creador de contenido le hizo saber al hombre que deseaba que viviera una experiencia diferente, por lo que recurrió a un equipo de expertos para realizarle un cambio de look y así incluirlo en el video oficial de su canción “Lo malo pasa”.

Luego de que el hombre luciera completamente diferente, el influencer le entregó 7 mil pesos.

El tema del creador del contenido ya está disponible en su canal de YouTube. En la grabación, se muestra todo el proceso hasta el momento en el que protagoniza el video musical.

Como era de esperarse, el post de HotSpanish generó todo tipo de comentarios por parte de los usuarios, quienes aplaudieron la acción del influencer.

“La muchacha tiene amor a su trabajo, no le dio asco, me dio mucho gusto que hayan personas tan hermosas en esta vida”, “Qué lindo, hasta parece otra persona”, “Amo la humildad de HotSpanish desde el principio lo amé, si el mundo tuviese personas como él todo sería diferente”, “Llorar por desconocidos es mi pasión”, “La neta carnal, Dios te bendiga, me hiciste llorar”, “Dios te bendiga, hoy y siempre gracias por este contenido, creo que este video es el más hermoso que eh visto”, son algunos de los mensajes que pueden encontrarse en la publicación de HotSpanish.

Hasta el momento, el video supera los 900 mil “me gusta” y cuenta con más de 17 mil comentarios.

Con información de Telediario